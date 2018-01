Cilic voor het eerst in finale Melbourne

De Kroatische tennisser Marin Cilic heeft voor het eerst in zijn loopbaan de eindstrijd bereikt van de Australian Open. De nummer zes van de wereld versloeg de Britse verrassing Kyle Edmund in drie sets: 6-2 7-6 (4) 6-2.

De Australische grand slam was de 29-jarige Cilic niet eerder zo goed gezind. Vaak moest hij na een paar ronden al naar huis. Acht jaar geleden had hij zijn laatste uitschieter op Melbourne. In de halve finale verloor hij toen van de Brit Andy Murray.

Tegen de andere Brit, 49e op de ATP-ranking, liet Cilic zich niet verrassen. Op belangrijke punten was hij scherper en gaf zijn ervaring de doorslag tegen de 23-jarige Edmund.

In de finale staat Cilic tegenover de Zwitser Roger Federer of de Zuid-Koreaanse sensatie Hyeon Chung. Tegen Federer verloor hij vorig jaar nog de finale van Wimbledon.