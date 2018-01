Cornet in problemen door gemiste controles

De Franse tennisster Alizé Cornet moet vrezen voor een schorsing. De nummer 42 van de wereld heeft afgelopen jaar drie dopingcontroles buiten de wedstrijden om gemist. Cornet was drie keer niet thuis toen de dopingcontroleurs bij haar voor de deur stonden.

De internationale tennisfederatie ITF heeft de Française in staat van beschuldiging gesteld. Cornet moet zich in maart verantwoorden. Tot die tijd mag ze ‘gewoon’ blijven deelnemen aan de toernooien. De Franse tennisbond heeft uit voorzorg wel besloten om Cornet buiten de selectie te houden voor de ontmoeting met België in de Fed Cup.

,,Naast de twintig dopingcontroles die ik in 2017 heb gehad, heb ik drie onaangekondigde controles thuis gemist vanwege duidelijke redenen die de ITF echter niet wil horen”, schrijft de 28-jarige tennisster op Twitter. De ITF bestrijdt dat en zegt zich aan alle richtlijnen te hebben gehouden. Cornet, winnares van vijf WTA-titels, verloor deze maand op de Australian Open in de derde ronde van de Belgische Elise Mertens.