IAAF geeft 18 atleten uit Rusland groen licht

De internationale atletiekfederatie IAAF heeft achttien Russen toestemming gegeven om dit jaar als neutrale atleet mee te doen aan internationale wedstrijden. De Russische bond is nog altijd geschorst vanwege het omvangrijke dopingschandaal in het land en dus worden atleten uit dat land geweerd bij internationale evenementen. Een speciale commissie van de IAAF, met daarin onder anderen de Nederlandse Sylvia Barlag, beoordeelt welke Russen onder neutrale vlag (ANA) wel mogen meedoen.

De zogeheten herzieningscommissie kreeg tachtig aanvragen binnen. Daarvan hebben er nu achttien groen licht gekregen, onder wie hoogspringster Marija Lasitskene. De 25-jarige Russin veroverde vorig jaar in Londen als neutrale atleet de wereldtitel. In de Engelse hoofdstad waren negentien ‘neutrale’ atleten uit Rusland van de partij.

De IAAF-commissie beoordeelde in eerste instantie de aanvragen van atleten die willen meedoen aan het komende indoorseizoen, met als hoogtepunt de WK in maart in Birmingham. Mogelijk krijgen daarna meer Russen groen licht voor de internationale evenementen in 2018.