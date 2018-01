Koreaanse ijshockeysters maken kennis

De twaalf ijshockeysters uit Noord-Korea die in aanmerking komen voor een plaats in het verenigde olympische team, hebben kennisgemaakt met hun Zuid-Koreaanse teamgenoten. Bij de trainingslocatie in Zuid-Korea werden de speelsters welkom geheten door Sarah Murray, de Amerikaanse bondscoach van de Zuid-Koreaanse ploeg.

,,Wij zijn één!”, riepen de ijshockeysters van de twee landen in koor. De Noord-Koreaanse speelsters, die een sportoutfit met de kleuren rood, wit en blauw droegen, kregen bloemen van de ijshockeysters uit Zuid-Korea.

Nooit eerder traden Zuid- en Noord-Korea in één team op tijdens de Spelen. Hoeveel ijshockeyers tot de definitieve selectie behoren, is nog onduidelijk. Murray heeft nu 35 speelsters tot haar beschikking, van wie ze er 22 kan gebruiken tijdens de wedstrijden.