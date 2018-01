Richeze slaat toe na val Gaviria

De Argentijnse wielrenner Maximiliano Richeze heeft in eigen land de vierde etappe van de Ronde van San Juan op zijn naam geschreven. De 34-jarige routinier van Quick-Step was in Villa San Agustin de sterkste in de massasprint. Richeze werd uitgespeeld door de Belgische formatie omdat Fernando Gaviria, normaal gesproken de sprinttroef van Quick-Step, op zo’n 50 kilometer van de finish hard onderuit was gegaan.

Gaviria smakte samen met enkele andere renners tegen het asfalt. De Colombiaanse sprinter, winnaar van de eerste etappe in San Juan, moest naar het ziekenhuis voor onderzoek. Gaviria (23) bleek in ieder geval niets te hebben gebroken.

De organisatie moest de vierde etappe in de slotfase neutraliseren. Vanwege de heftige regenval in Argentiniƫ was een rivier langs het parcours buiten zijn oevers getreden. Het peloton trok voorzichtig over de ondergelopen weg, waarna in Villa San Agustin werd gesprint om de dagzege. Richeze vierde zijn vijfde overwinning in de Ronde van San Juan.