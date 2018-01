‘Rusland met 169 atleten naar Pyeongchang’

169 Russische atleten mogen in februari meedoen aan de Olympische Spelen. Stanislav Pozdniakov, vicevoorzitter van het Russische olympische comité, zei dat donderdag tegen journalisten in Moskou. De 169 sporters die het betreft hebben volgens het Internationaal Olympisch Comité geen dopingverleden en zijn daarom onder neutrale vlag welkom in Pyeongchang.

Het IOC heeft Rusland vanwege het dopingschandaal bij onder meer de vorige Winterspelen in Sotsji (2014) uitgesloten van deelname aan de Spelen in Zuid-Korea. Onder strikte voorwaarden mogen ‘schoon’ verklaarde Russische sporters wel meedoen. Een onafhankelijk panel, onder leiding van de Franse ex-minister van Sport Válerie Fourneyron, stelde een lijst van Russische sporters samen waar geen twijfel over is.

Onder anderen schaatsers Denis Joeskov en Pavel Koelizjnikov, olympisch kampioen shorttrack Viktor Ahn en biatleet Anton Sjipoelin kregen eerder te horen dat ze ontbreken op de lijst van het IOC en dus thuis moeten blijven.

,,Helaas staan onze grootste topsporters niet op de lijst met 169 namen”, aldus Pozdniakov, die samen met sportminister Pavel Kolobkov er alles aan gaat doen om uitgesloten sporters alsnog op de Olympische Spelen te krijgen. ,,We zullen strijden voor elke atleet. We hopen echt op een eerlijke beslissing van het CAS.” Voor het einde van de maand moet het in Lausanne gevestigde tribunaal de beroepszaken van 39 Russische sporters hebben afgehandeld.

Kolobkov zei verder dat wordt gewerkt aan een plan om alternatieve sportwedstrijden te organiseren voor de atleten die niet mee mogen doen in Pyeongchang.