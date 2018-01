Schippers zegt deelname NK indoor toe

Atlete Dafne Schippers heeft haar deelname aan de Nederlandse kampioenschappen indoor toegezegd. De wereldkampioene 200 meter doet mee aan de 60 meter, de sprintafstand waarop ze al zeven keer Nederlands kampioene werd, in 2015 Europees kampioene en in 2016 zilver behaalde op de WK indoor.

De NK indoor worden in het weekeinde van 17 en 18 februari gehouden in het Omnisport van Apeldoorn. De 60 meter sprint staat zaterdag 17 februari op het programma. Het is een van wedstrijden die de Utrechtse topatlete meepakt in aanloop naar de WK indoor, begin maart in de Engelse stad Birmingham.

,,Ik kijk ernaar uit om bij de NK voor het Nederlandse publiek te lopen. Omdat ik een overwegend internationaal wedstrijdprogramma heb, is dit een mooie kans om weer in eigen land te sprinten. Ik hoop op veel enthousiast publiek”, aldus Schippers.

Vorig jaar ontbrak Schippers op de NK en liep de hele winter geen indoorwedstrijden. De winter daarvoor evenaarde ze in Berlijn met 7,00 de Nederlandse recordtijd van Nelli Cooman.