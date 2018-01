Van der Breggen verdedigt titels in België

Anna van der Breggen doet in april mee aan de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. De Nederlandse olympisch kampioene verdedigt bij beide wedstrijden haar titel. De Waalse Pijl won Van der Breggen zelfs de laatste drie keer.

,,De UCI moet de deelnemerslijsten nog vrijgeven. Jullie zullen nog even geduld moeten hebben”, zei Christian Prudhomme, directeur van organisator ASO, in Luik, waar het parcours voor de twee wedstrijden bekend werd gemaakt. ,,Aangezien Boels Dolmans een van onze partners is, kan ik wel al zeggen dat kopvrouw Anna van der Breggen beide wedstrijden zal rijden. Zo staat de beste wielrenster ter wereld zeker aan de start.”

De Waalse Pijl voor vrouwen staat woensdag 18 april op het programma. Luik-Bastenaken-Luik is zondag 22 april.