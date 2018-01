Vestas slaat vijfde etappe Ocean Race over

Het zeilteam Vestas 11th Hour Racing slaat de vijfde etappe van de Volvo Ocean Race over. De boot is flink beschadigd door een aanvaring met een vissersboot voor de kust van Hongkong, afgelopen zaterdag in het slot van de vierde etappe. Eén bemanningslid van de vissersboot kwam daarbij om het leven.

,,Onze gedachten zijn bij de families van degenen die zijn getroffen door dit tragische incident”, zei teambaas Mark Towill van Vestas. Hij besloot zijn boot na de noodlottige aanvaring, op zo’n 50 kilometer voor de finish, terug te trekken uit de etappe. De formatie van de Amerikaanse schipper Charlie Enright slaat ook de havenrace van komend weekeinde over en doet eveneens niet mee aan de vijfde etappe, waarin voor alle teams slechts één punt is te verdienen.

Het gaat om een zogeheten overgangsetappe, met een tussenstop in Guangzhou voor een havenrace. De boten keren daarna terug naar Hongkong, waar vandaan de zesde etappe naar Auckland begint. ,,We bekijken onze opties om terug te keren in de wedstrijd”, zei Enright, die eerst zijn beschadigde zeiljacht moet repareren.