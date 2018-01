Vonn en Shiffrin blikvangers skiteam VS

De Verenigde Staten sturen een sterke ploeg van in totaal 22 skiërs naar de Olympische Spelen in Pyeongchang, met Lindsey Vonn en Mikaela Shiffrin als de grote blikvangers. ,,Ik kan niet wachten tot mijn vierde Spelen beginnen. Sinds 2014 kijk ik hier al naar uit”, zegt Vonn, die vier jaar geleden in Sotsji ontbrak vanwege een blessure.

Voor de 33-jarige Amerikaanse, die in Vancouver 2010 goud won op de afdaling, worden het waarschijnlijk haar laatste Winterspelen. Shiffrin staat te popelen om het stokje over te nemen van de meest succesvolle skiester ooit. ,,De Spelen voelen voor mij als de kers op de taart na een prachtig seizoen”, aldus de 22-jarige skiester, die in Sotsji al goud veroverde op de slalom en op het punt staat voor het tweede jaar op rij het algemene wereldbekerklassement te winnen.

Bij de mannen is tweevoudig olympisch kampioen Ted Ligety er weer bij. De specialist op de reuzenslalom kwam de afgelopen twee jaar amper in actie vanwege zware blessures, maar is inmiddels weer topfit. Ligety (33) hoopt zijn olympische titel op de reuzenslalom te kunnen prolongeren.