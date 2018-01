Wozniacki bereikt finale in Melbourne

Caroline Wozniacki heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Australian Open. De Deense tennisster rekende in twee sets af met Elise Mertens: 6-3 7-6 (2).

De 27-jarige Wozniacki, die niet eerder de finale van het toernooi in Melbourne wist te bereiken, won in de Rod Laver Arena in ruim anderhalf uur tijd van de 22-jarige Mertens. De Belgische won in de kwartfinales nog verrassend van de Oekraïense Elina Svitolina.

Wozniacki schakelde in de derde rond Kiki Bertens uit. Ze moet in de finale het opnemen tegen de winnaar van het duel tussen de Duitse Angelique Kerber en de Roemeense Simona Halep.