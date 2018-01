Wozniacki tegen Halep in finale Melbourne

De Roemeense tennisster Simona Halep heeft de eindstrijd bereikt van de Australian Open. De nummer één van de wereld rekende donderdag in Melbourne in een zenuwslopende halve finale af met de Duitse Angelique Kerber: 6-3 4-6 9-7. De beslissende set ging alle kanten op, met eerst twee matchpoints voor Halep en daarna voor Kerber. Beiden wisten het niet af te maken, tot Halep in de zestiende game bij haar vierde matchpoint wel toesloeg.

De Roemeense neemt het in de eindstrijd op tegen Caroline Wozniacki, de Deense die een einde maakte aan de opmars van de Belgische verrassing Elise Mertens: 6-3 7-6 (2). Beide finalisten jagen op hun eerste grandslamtitel. Zowel Halep als Wozniacki stond al een paar keer in de finale van een grandslamtoernooi, maar steeds stapten ze als verliezer van de baan. Zaterdag gaat het er in Melbourne voor een van de twee dan eindelijk van komen.

De finale tussen Halep en Wozniacki betekent ook een confrontatie tussen de nummers één en twee van de wereldranglijst. De inzet is niet alleen de hoofdprijs in Melbourne, maar ook de koppositie op de mondiale ranglijst.

De 26-jarige Roemeense overleefde tegen Kerber al voor de tweede keer dit toernooi meerdere matchpoints. In de derde ronde tegen de Amerikaanse Lauren Davis had Halep er drie moeten wegwerken in de beslissende set, die in 15-13 eindigde. ,,Ik liet eerst zelf twee matchpoints liggen. Ik zei tegen mezelf: als zij kan terugkomen, kan ik dat ook”, aldus Halep. ,,Deze partij was een mentale achtbaan, het ging op en neer. Maar ik heb veel vertrouwen in mezelf en vecht voor elk punt.”