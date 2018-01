Ahn eist opheldering over uitsluiting Spelen

Shorttracker Viktor Ahn heeft in een open brief opheldering gevraagd aan IOC-voorzitter Thomas Bach over zijn uitsluiting voor de Olympische Spelen van Pyeongchang volgende maand. De Russische shorttracker noemt het in de door de Russische schaatsbond gepubliceerde brief onbegrijpelijk dat er geen concrete redenen zijn die aangeven waarom hij niet welkom is.

Ahn kreeg maandag te horen dat hij niet welkom is op de Winterspelen van 2018. ,,Twee weken voor het begin van de Spelen kwam ik er achter dat de olympische beweging mij niet langer als atleet beschouwt die deel uitmaakt van de Spelen en wel zonder enige verklaring”, schrijft hij. ,,Ik heb de criteria die de commissie heeft gehanteerd voor deze beslissing grondig doorgenomen. Ik kan in alle eerlijkheid verklaren dat ik niets heb gedaan dat het rechtvaardigt om me toe te voegen aan de lijst met atleten die is uitgesloten voor de Olympische Spelen.”