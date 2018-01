Chung geeft op in halve finale tegen Federer

Tennisser Roger Federer staat in de finale van de Australian Open. Hyeon Chung, zijn tegenstander in de halve eindstrijd, gaf in de tweede set op. De Zuid-Koreaanse verrassing van het toernooi voelde zich niet fit, omdat hij last had van blaren op zijn voet. De Zwitserse favoriet leidde op dat moment al wel met 6-1 en 5-2.

Federer verdedigt in Melbourne zondag zijn titel tegen Marin Cilic. Het afgelopen jaar won hij Wimbledon door de Kroaat in de finale te verslaan. King Roger (36) gaat op voor zijn twintigste zege in zijn dertigste finale van een grand slam. Op de Australian Open verloor hij nog geen set. ,,Dat is op mijn leeftijd wel zo prettig”, gaf hij te kennen. ,,Vijfsetters worden zo langzamerhand slopend voor mij.”

Chung kwam er niet aan te pas. Hij kreeg een soort van Masterclass van de grote meester, die al in 33 minuten de eerste set naar zich toe trok. Ook in het tweede bedrijf had de 21-jarige ‘professor’, nummer 58 van de wereld, geen schijn van kans. ,,Maar het werd mij al snel duidelijk dat hij niet fit was”, zei Federer. ,,Op deze manier de finale halen is niet leuk. Bovendien heeft Chung beter verdiend dan zo te verliezen. Hij heeft een geweldig toernooi gespeeld.”

Chung was de eerste Zuid-Koreaan die de laatste vier van een grand slam bereikte. Hij schakelde onder meer de Duitse kanshebber Alexander Zverev en meervoudig winnaar Novak Djokovic uit. In de kwartfinale had hij de Amerikaanse verrassing Tennys Sandgren verslagen.

Federer won de Open Australian al vijf keer. Het wordt zijn zevende finale in Melbourne.