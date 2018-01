Ethiopiërs Geremew en Dereje winnen in Dubai

De Ethiopische atleet Mosinet Geremew heeft het parcoursrecord van de Dubai Marathon verbeterd. Met zijn eindsprint kwam de 25-jarige marathonloper in precies 2 uur en 4 minuten over de finish, de tiende tijd ooit.

Geremew was de snelste van een grote groep en sprintte in de slotmeters weg bij zijn concurrenten. De top tien in Dubai bestond alleen maar uit Ethiopiërs. Leul Gebresilase werd op twee seconden tweede en titelverdiger Tamirat Tola finishte op zes seconden als derde. Tola had het parcoursrecord vorig jaar op 2.04.11 gezet.

Bij de vrouwen pakte Roza Dereje de zege. De Ethiopische versloeg in 2.19.17 haar landgenoten Feyse Tadese en Yebrgual Melese. De winnende tijd van Dereje is de zevende tijd ooit gelopen.