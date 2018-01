Racedirecteur positief over circuit Assen

Charlie Whiting, racedirecteur van de internationale autosportfederatie FIA, heeft onlangs het circuit van Assen een positieve beoordeling gegeven. Dit zou een impuls kunnen geven aan de organisatie van het Drentse TT-circuit om de Formule 1 naar Assen te halen.

Arjen Bos, voorzitter van het TT-circuit, noemde de beoordeling van Whiting een belangrijke stap. ,,Maar we zijn er nog lang niet”, zo voegde hij er aan toe. ,,Er is nog een lange weg te gaan. Natuurlijk is het uiterst prettig dat Whiting zo te spreken is over het circuit, de moderne faciliteiten en de staat van het onderhoud.”

Eerder al werd bekend dat de FIA op basis van computersimulaties had vastgesteld dat het betreffende circuit in theorie gebruikt kan worden voor races in de Formule 1.

Het circuit van Zandvoort heeft plannen in dezelfde richting.