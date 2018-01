Strenge richtlijnen voor Russische sporters

De Russische atleten die over twee weken mogen meedoen aan de Olympische Spelen, moeten zich aan de nodige regels houden. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) bracht vrijdag nog eens de richtlijnen naar buiten voor de sporters die onder neutrale vlag in Zuid-Korea van de partij zijn.

Het is voor Russische sporters verboden om na hun wedstrijd uit het publiek een Russische vlag aan te nemen en die aan de toeschouwers te laten zien. Dat mag ook niet bij medailleceremonies of bij andere feestelijkheden. Het tonen van Russische emblemen is eveneens niet toegestaan. Als de Russische atleten zich aan de afspraak houden, staat het IOC mogelijk toe dat de sporters zich bij de sluitingsceremonie wel als Rusland (inclusief vlag) mogen presenteren.

Het IOC heeft Rusland vanwege het dopingschandaal bij onder meer de vorige Winterspelen in Sotsji (2014) uitgesloten van deelname aan de Spelen in Zuid-Korea. Onder strikte voorwaarden mogen ‘schoon’ verklaarde Russische sporters wel meedoen. Volgens Rusland zijn dat er 169. Het IOC heeft dat aantal nog niet bevestigd.