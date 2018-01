Tennissters Babos en Mladenovic winnen dubbel

De tennissters Timea Babos en Kristina Mladenovic hebben in Melbourne bij de Australian Open het dubbelspel voor vrouwen gewonnen. In de finale versloeg het Hongaars/Franse duo de Russinnen Ekaterina Makarova en Elena Vesnina. Ze deden dat in twee sets, 6-4 6-3.

Voor Babos/Mladenovic betekende het de eerste zege als duo in een grand slam. Hun tegenstanders verspeelden de kans een zogenoemd ‘loopbaan grand slam’ binnen te halen. Eerder waren ze wel de sterkste op Roland Garros (2013), de US Open (2014) en Wimbledon (2017).

Mladenovic had al eens de Open Franse gewonnen in het dubbelspel met landgenote Caroline Garcia. Dat gebeurde in 2016. ,,Het is bijna verbazingwekkend dat we dit hebben gehaald”, reageerde ze. ,,Overwinningen als deze blijf je je een leven lang herinneren. Het was niet gemakkelijk, maar we hebben gevochten en nooit opgegeven. Dat verklaart dit succes.”