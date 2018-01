Tiger Woods blij met score bij rentree

Golfer Tiger Woods heeft bij zijn rentree in de PGA-Tour de eerste ronde afgelegd met een score van 72 slagen. Dat was precies het baangemiddelde bij de Farmers Open op Torrey Pines.

De veertienvoudig winnaar van een Major toonde zich daarmee tevreden. ,,Ik kan er mee leven”, zei Woods, die door uiteenlopend blessureleed de laatste jaren niet veel meer speelt.

Zijn laatste optreden dateerde van Dubai Desert Classic, in februari vorig jaar. ,,Dit is een nieuwe start”, zei hij. ,,Voor een eerste optreden was het niet slecht. Maar het moet nog beter.”

De Amerikaan Tony Finau heeft na een ronde de leiding. Hij ging in 65 slagen rond.