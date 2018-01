Van der Zande sneller dan Alonso in Daytona

De Nederlandse autocoureur Renger van der Zande heeft poleposition veroverd voor de 24 uur van Daytona. Hij was in de kwalificatierace 0,07 seconde sneller in zijn Cadillac dan Helio Castroneves. Robin Frijns reed ook sterk en pakte de zesde startplek.

Van der Zande en Frijns waren allebei sneller dan de Spaanse Formule 1-piloot Fernando Alonso. De tweevoudig wereldkampioen zette de dertiende tijd neer.

De 56e editie van de Amerikaanse autosportklassieker is zaterdag.

,,Ik moet toegeven dat we niet echt hadden verwacht dat we hier voor pole konden gaan,” zei Van der Zande op RTLGP. ,,Het is een lange race. We hebben 24 uur voor de boeg en dit is maar de kwalificatie, maar het voelt absoluut fijn om hier de pole te pakken. Het is een groot evenement met veel grote namen aan de start.”