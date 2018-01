VS starten onderzoek seksueel misbruik sport

De Verenigde Staten zijn een groot onafhankelijk onderzoek begonnen naar seksueel misbruik in de sport. Het zogeheten Energy and Commerce Committee van het Huis van Afgevaardigden heeft brieven gestuurd naar het Amerikaans olympisch comité, enkele nationale sportbonden (gymnastiek, zwemmen en taekwondo) en de universiteit van Michigan, met vragen over seksueel misbruik.

Aanleiding voor het onderzoek zijn de recente ontwikkelingen in de turnwereld. Meer dan 150 turnsters, onder wie viervoudig olympisch kampioene Simone Biles, onthulden misbruikt te zijn door voormalig teamarts Larry Nassar. De 54-jarige Amerikaan werd woensdag veroordeeld tot een celstraf van 175 jaar. Nassar, die ook werkte op de universiteit van Michigan, kreeg in december al een gevangenisstraf van 60 jaar vanwege het bezit van kinderporno.

De meeste directieleden van USA Gymnastics stapten op naar aanleiding van het schandaal.

Het ministerie van Onderwijs kondigde aan ook met een eigen onderzoek te komen naar aanleiding van de misbruikzaak van Nassar. ,,Wat in Michigan is gebeurd, is weerzinwekkend”, aldus minister Betsy DeVos in een verklaring.