Wielrenners Quick-Step geschept door truck

Wielrenners Laurens De Plus en Petr Vakoc zijn tijdens een trainingskamp in Zuid-Afrika aangereden door een vrachtwagen. De twee wielrenners van Quick-Step zijn opgenomen in het ziekenhuis in Nelspruit. De Plus heeft schaafwonden en kneuzingen, Vakoc brak enkele wervels en moet worden geopereerd.

De twee wielrenners waren samen met ploeggenoot Bob Jungels bezig aan hun trainingsrit toen ze werden onderuitgereden door een vrachtwagen die van achteren kwam. ,,Plotseling hoorde ik een luide knal en in de volgende seconde zag ik Laurens en Petr op de grond liggen”, omschreef Jungels het ongeluk. ,,Ik heb de vrachtwagen niet aan zien komen, maar hij moet hen geraakt hebben met zijn linkerkant of zelfs de linkervoorkant.”

Jungels, die zelf ongedeerd bleef, kon met hulp van een vrouw langs de kant van de weg een ambulance bellen. ,,Het was heel zwaar om hen zo te zien en ik hoop dat ze snel herstellen.”