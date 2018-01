Bart Hoolwerf troeft broer af op Weissensee

Bart Hoolwerf heeft de Open Nederlandse titel op de Weissensee veroverd. De marathonschaatser van het team Okay Fashion & Jeans/Interfarms won na 100 kilometer de lange sprint voor zijn broer Evert Hoolwerf, die voor Royal A-ware rijdt, en zijn teamgenoot Crispijn Ariëns.

Voor Hoolwerf is het zijn tweede zege in een paar dagen tijd. Twee dagen geleden won hij ook al een criterium op de Weissensee, voor zijn teamgenoot Ariëns. Zaterdag was hij op zijn twintigste verjaardag opnieuw de snelste in een chaotische sprint waarin enkele schaatsers onderuitgingen.