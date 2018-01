Bosker neemt optie op allroundtitel

Marcel Bosker heeft op de eerste schaatsdag van de NK allround in Heerenveen een stevige optie op de titel genomen. De 21-jarige rijder van Justlease.nl eindigde op de 500 meter als tweede in een tijd van 36,73 seconden. Alleen Tijmen Snel was beter (36,41). Bosker zegevierde daarna op de 5000 meter in een tijd van 6.23,29.

In het algemeen klassement na twee afstanden leidt Bosker met ruime voorsprong. Lex Dijkstra moet als nummer twee zondag op de 1500 meter liefst 4,59 seconden goedmaken op de lijstaanvoerder. Thomas Geerdinck staat derde, met een achterstand van 4,84 op Bosker.

Aan de NK allround doet bij de mannen geen enkele schaatser mee die over twee weken aan de Winterspelen gaat deelnemen.

De jeugdige Bosker, vorig jaar derde bij de NK allround, presteert deze maand meer dan goed. Bij de EK in Rusland eindigde hij als derde (5000 meter) en vierde (1500 meter). Bosker pakte bovendien goud op de ploegachtervolging. Vorig weekeinde behaalde hij in Erfurt op de 1500 meter zijn eerste wereldbekermedaille (brons).