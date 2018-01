David van der Poel wint in Rucphen

Wielrenner David van der Poel heeft de veldrit in Rucphen op zijn naam geschreven. De broer van Nederlands kampioen Mathieu van der Poel, die met het oog op de laatste wedstrijd in de wereldbeker zondag in Hoogerheide niet van start was gegaan, won de cross door in de sprint de Belg Jim Aernouts te verslaan. Dieter Vanthourenhout finishte als derde.

Van der Poel boekte in de Brabantse cross zijn vijfde zege van het seizoen. Hij won eerder in het Franse Lutterbach, het Zwitserse Illnau, Mol en het Tsjechische Kolin. In Rucphen ontbraken naast Mathieu van der Poel ook andere toppers als wereldkampioen Wout van Aert en Lars van der Haar.

Bij de vrouwen ging de zege naar de Belgische Loes Sels.