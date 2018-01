De Groot pakt titel in Melbourne

Diede de Groot heeft voor de tweede keer in haar loopbaan de titel in het enkelspel op een grandslamtoernooi veroverd. In de finale van de Australian Open was de rolstoeltennisster uit Woerden te sterk voor de nummer één van de wereld, Yui Kamiji in Japan.

De als tweede geplaatste De Groot versloeg de 23-jarige Japanse in Melbourne met 7-6 (6) en 6-4. Kamiji was titelverdediger in Melbourne. Ze versloeg vorig jaar in de eindstrijd Jiske Griffioen, die inmiddels is gestopt.

De Groot won vorig jaar op Wimbledon haar eerste grandslamtitel in het enkelspel. In Londen was ze in de eindstrijd te sterk voor Sabine Ellerbrock uit Duitsland.