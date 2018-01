De Jong slaat toe op NK sprint

Schaatsster Letitia de Jong heeft op de eerste dag van de NK sprint de macht gegrepen in Thialf. De 24-jarige rijdster van Team AfterPay pakte de koppositie in het klassement dankzij een sterke rit op de 1000 meter. Ze zegevierde op die afstand in een tijd van 1.16,15. Zo snel was De Jong, tweede op de 500 meter in 38,78, nog nooit op de kilometer op een laaglandbaan.

Ploeggenote Anice Das staat na twee afstanden tweede in het klassement. De olympiër (500 meter) moet zondag op de tweede 500 meter 0,49 seconde goedmaken op De Jong. Sanneke de Neeling bezet de derde plaats, op 1,21 van de koploopster.

Namens de olympische schaatsploeg kwamen ook Ireen Wüst en Lotte van Beek zaterdag in actie bij de NK sprint. Wüst, vorig jaar nog verrassend winnares van deze titelstrijd, hield het na haar zevende tijd op de 500 meter (39,56) voor gezien. Ze wil in Thialf buiten mededinging nog wel een 3000 meter rijden, als laatste voorbereiding op haar olympische race op deze afstand over precies twee weken in Gangneung. Van Beek bezet na twee onderdelen de vijfde plek.