Excuses Zuid-Koreaanse schaatsbond

De Zuid-Koreaanse schaatsster Noh Seon-yeong mag toch deelnemen aan de Olympische Spelen in eigen land (9-25 februari). De Aziatische rijdster kreeg eerder deze maand te horen dat ze door een fout van de Zuid-Koreaanse schaatsbond (KSU) niet mocht meedoen aan de ploegachtervolging. Volgens de KSU was er sprake van miscommunicatie met de internationale schaatsunie (ISU). Door het wegvallen van twee Russinnen op de definitieve deelneemsterslijst is Noh alsnog toegevoegd aan de Zuid-Koreaanse selectie.

Noh wil tijdens Pyeongchang 2018 met een gouden medaille haar broer eren, de voormalige wereldkampioen shorttrack Noh Jing-kyu, die in 2016 overleed aan botkanker.

De eerdere diskwalificatie van Noh Seon-yeong leidde tot veel kritiek in eigen land. Ook het gewelddadige gedrag van een Zuid-Koreaanse schaatscoach, die een shorttrackster had geslagen, veroorzaakte veel ophef. De hardhandige trainer is inmiddels levenslang geschorst. ,,Wij bieden oprechte excuses aan voor de recente incidenten. Ze zullen niet meer voorkomen”, beloofde de KSU.