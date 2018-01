Gal bij Jumping Amsterdam tweede in dressuur

Ruiter Edward Gal is tweede geworden bij de wereldbekerwedstrijd dressuur van Jumping Amsterdam. Met de jonge hengst Glock’s Zonik kwam hij tot een score van 81,86. Alleen de veelvoudig olympisch kampioene Isabell Werth deed het beter. Met Weihegold kwam de Duitse in de kür tot 88,54.

Vanzelfsprekend was Gal te spreken over zijn optreden. ,,Het is heel bijzonder dat Zonik in korte tijd al zo veel beter is geworden. Het verschil met zijn debuut in de wereldbeker van Londen zes weken geleden was groot. Ik voel dat het voor hem op dit niveau steeds gemakkelijker wordt. Daar ben ik zeer tevreden mee.”

Madeleine Witte-Vrees werd met Cennin vijfde.