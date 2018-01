Handballers treffen nummer 2 EK in play-offs

De Nederlandse handballers staan komende zomer voor een zware opgave in de play-offs voor het WK. Oranje treft de verliezend finalist van het EK, dat momenteel in Kroatië wordt gehouden. Spanje en Zweden strijden zondagavond om de Europese titel én rechtstreekse kwalificatie voor het WK van volgend jaar in Denemarken en Duitsland.

De verliezer gaat naar de play-offs en treft daarin het Nederlands team van de IJslandse bondscoach Erlingur Richardsson. Oranje won in de kwalificatie voor het WK vijf van de zes groepswedstrijden en is nu nog één stap verwijderd van een plek op de mondiale eindronde. De Nederlandse handballers staan al jaren in de schaduw van de vrouwen, die de aansluiting hebben gevonden met de wereldtop. De mannen deden slechts één keer mee aan het WK, in 1961.

Titelverdediger Frankrijk en de gastlanden Denemarken en Duitsland zijn vanuit Europa rechtstreeks geplaatst voor het WK 2019 en daar komt zondag de Europees kampioen bij. In de play-offs van komende zomer strijden achttien landen om negen tickets naar het WK.

De Nederlandse handbalsters hoorden zaterdag dat ze groepshoofd zijn als ze zich weten te plaatsen voor het EK van eind dit jaar in Frankrijk. De ploeg van bondscoach Helle Thomsen ligt in de kwalificatiereeks op koers voor een plek op de Europese eindronde. Als het lukt, speelt Oranje eerst groepswedstrijden in Montbéliard. Daarna gaan de handbalsters dan door naar Nancy. Op het EK van 2016 verloren de handbalsters in de finale van Noorwegen, op het recente WK in Duitsland pakten ze brons.