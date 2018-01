Daan Huizing is door een matige derde ronde bij de Dubai Desert Classic gezakt naar de zeventigste en laatste plaats. De Nederlandse golfer, die normaal op de Challenge Tour uitkomt, haalde in tegenstelling tot landgenoot Joost Luiten de cut in Dubai, maar met een ronde van 77 raakte hij verder achterop.

De Chinees Hao-Tong Li gaat na een ronde van 64 slagen aan de leiding met 196 slagen, twintig onder het baangemiddelde. Rory McIlroy volgt met één slag meer. Huizing staat op 216 slagen.