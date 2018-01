IOC bevestigt lijst met 169 Russen voor Spelen

Het Internationaal Olympisch Comité heeft zaterdag bevestigd dat 169 Russische atleten zijn uitgenodigd om onder de neutrale vlag deel te nemen aan de Winterspelen van Pyeongchang volgende maand.

Daarmee klopt volgens het IOC de lijst die afgelopen week al door Rusland openbaar was gemaakt. Daarop ontbreken onder anderen bekende Russische atleten als shorttracker Viktor Ahn en de schaatsers Denis Joeskov en Pavel Koelizjnikov.

Het IOC heeft Rusland vanwege het dopingschandaal bij onder meer de vorige Winterspelen in Sotsji (2014) uitgesloten van deelname aan de Spelen in Zuid-Korea. Onder strikte voorwaarden mogen ‘schoon’ verklaarde Russische sporters wel meedoen. Een onafhankelijk panel, onder leiding van de Franse ex-minister van Sport Válerie Fourneyron, stelde een lijst van Russische sporters samen waar geen twijfel over is.