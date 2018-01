Opgeluchte Woods redt zich net

Golfer Tiger Woods mag ook in het weekeinde meedoen aan de Farmers Open in Californië. De 42-jarige Amerikaanse golfer kwalificeerde zich tijdens zijn rentree in de PGA-Tour met een omloop van 71 slagen net voor de laatste twee ronden in La Jolla. Hij maakte een birdie op zijn laatste hole en daarmee haalde hij precies de ‘cut’.

Woods, die door tal van fysieke en mentale problemen de afgelopen jaren nauwelijks in actie kwam, neemt na twee ronden de gedeelde 65e plek in met een score van 143 slagen (-1). De veertienvoudig winnaar van een Major staat tien slagen achter op leider Ryan Palmer, eveneens uit de Verenigde Staten.

,,Ik vind het heerlijk om ook in het weekeinde op dit niveau strijd te mogen leveren”, liet Woods opgelucht weten. ,,Ik heb nu een ander lichaam en dat heeft competitie nodig. Ik moet nog wennen aan het nieuwe golfgevoel. Ik heb nog veel te leren en dat proces gaat beter als je moet presteren.”