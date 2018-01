Skiër Feuz klaar voor Winterspelen

De Zwitserse skiër Beat Feuz heeft in het wereldbekercircuit de laatste afdaling voor het begin van de Winterspelen, komende maand in Zuid-Korea, op zijn naam geschreven. Op de 3,3 kilometer lange Kandahar-piste in Garmisch-Partenkirchen verwees hij de Oostenrijker Vincent Kriechmayr en de Italiaan Dominik Paris naar de gedeelde tweede plaats. Het verschil was 0,18 seconde.

Voor Feuz was het zijn tiende wereldbekerzege in zijn loopbaan en zijn derde dit seizoen op de afdaling. Hij leidt in het klassement om de wereldbeker, met veertig punten meer dan de Noor Aksel Lund Svindal, die op de Duitse piste als vierde eindigde. De Oostenrijker Marcel Hirscher blijft koploper in het klassement om de algemene wereldbeker.