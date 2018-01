Skujins pakt zege in derde rit Mallorca

Toms Skujins heeft de Trofeo Lloseta-Andratx gewonnen, de derde race van de Challenge Mallorca. De renner van Trek-Segafredo was in de laatste 8 kilometer weggesprongen uit een grote groep en kwam na 165,8 kilometer solo over de streep.

De 26-jarige wielrenner uit Letland bleef de Oostenrijker Lukas Pöstlberger van Bora-hansgrohe en Elmar Reinders van Roompot-Nederlandse Loterij voor. Alejandro Valverde won kort daarachter het sprintje van de achtervolgende groep, net voor Pim Ligthart, die Roompot nog een topklassering bezorgde op Mallorca.