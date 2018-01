Tennisster Rus naar finale in Frankrijk

Tennisster Arantxa Rus heeft de eindstrijd bereikt van het ITF-toernooi in het Franse stadje Andrézieux-Bouthéon. De 27-jarige Westlandse rekende in de halve finales simpel af met de Française Fiona Ferro, die met een wildcard was toegelaten en in de kwartfinale Bibiane Schoofs had verrast: 6-1 6-0. Rus strijdt om de titel en de hoofdprijs met Georgina Garcia Perez uit Spanje, die in drie sets won van Magdalena Frech uit Polen (6-4 1-6 6-3).

Rus bereikte in november vorig jaar de eindstrijd van het WTA-toernooi van Taiwan. Ze moest daarin buigen voor de Zwitserse Belinda Bencic. De Nederlandse tennisster schreef twee maanden daarvoor wel het ITF-toernooi van Hua Hin in Thailand op haar naam. Eerder in het jaar zegevierde ze ook al in Middelburg.