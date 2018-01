Vakoc blijft na zware operatie in Zuid-Afrika

Wielrenner Petr Vakoc moet nog zeker tien dagen in een Zuid-Afrikaans ziekenhuis liggen. De 25-jarige Tsjech blijft in Nelspruit onder toezicht van de artsen, nadat hij eerder in de week tijdens een trainingsritje samen met ploeggenoot Laurens De Plus van Quick-Step van achteren was aangereden door een vrachtwagen. De Plus kwam er zonder grote schade vanaf, maar Vakoc liep enkele gebroken ruggenwervels op.

De breuken werden operatief gestabiliseerd. Onderzoeken wezen zaterdag uit dat Vakoc al zijn ledematen nog kan bewegen. Hij reageerde op alle prikkels en praatte al wat met de doktoren.

,,Petr is opgelucht dat de operatie goed is verlopen”, zei trainer Koen Pelgrim van Quick-Step. ,,De afgelopen 48 uur waren lang en zenuwslopend, maar gelukkig ziet het er nu goed uit. Petr heeft veel tijd en rust nodig om te herstellen, wij zullen hem daarbij helpen.” Vakoc won in 2016 de Brabantse Pijl, afgelopen jaar eindigde hij daarin als tweede.