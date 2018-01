Van der Weijden leidt bij NK allround

Annouk van der Weijden (Team Plantina) leidt na de eerste schaatsdag in Heerenveen op de NK allround. De olympische deelneemster (5000 meter en massastart) was zowel op de 500 meter (40,02 seconden) als op de 3000 meter (4.07,89 minuten) de snelste in Thialf. Haar ploeggenote Linda de Vries volgt in het klassement na twee afstanden op de tweede plek. Zij moet zondag op de 1500 meter 1,08 seconde goedmaken op Van der Weijden. Melissa Wijfje (Justlease.nl) neemt de derde plaats in, op 3,94 seconden van de koploopster.

Van der Weijden is bij de NK allround de enige schaatsster die ook deelneemt aan de Winterspelen, die over minder dan twee weken beginnen in Zuid-Korea. Ze behaalde nog nooit de Nederlandse allroundtitel. In 2016 eindigde Van der Weijden als tweede, achter Antoinette de Jong.

In Thialf worden dit weekeinde ook de NK sprint afgewerkt.