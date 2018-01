Van Gerwen bij laatste acht Masters

Michael van Gerwen heeft een flitsende start gemaakt op de Masters, de eerste major van het jaar. De Brabantse darter rekende zaterdagavond in de eerste ronde af met Kim Huybrechts. Hij liet de Belg van 9-1 nog wel terugkomen tot 9-6, maar sloeg daarna alsnog toe (10-6). Van Gerwen is op jacht naar zijn vierde opeenvolgende titel op de Masters.

De 28-jarige Brabander werd een maand geleden in Londen onttroond als wereldkampioen. ‘Mighty Mike’ moest in de halve finale van het WK buigen voor de Engelse debutant Rob Cross, die in de eindstrijd vervolgens ook recordkampioen Phil Taylor de baas was. Van Gerwen is wel nog altijd de nummer één van de wereldranglijst.

Zondag strijden de acht overgebleven darters in Milton Keynes om de titel en de hoofdprijs van 60.000 pond (bijna 70.000 euro). Van Gerwen treft de Engelsman James Wade in de kwartfinales, Raymond van Barneveld neemt het op tegen de Schot Peter Wright. Benito van de Pas werd zaterdag uitgeschakeld door tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson uit Schotland. Cross treft de Oostenrijker Mensur Suljovic in de kwartfinale.