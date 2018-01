Winst voor ‘Barney’ en wereldkampioen Cross

Darter Raymond van Barneveld heeft de kwartfinales gehaald van de Masters in Milton Keynes. De vijftigjarige Hagenaar begon de eerste major van dit jaar met een zwaarbevochten overwinning op de Engelsman Dave Chisnall: 10-9. ‘Barney’ verspeelde een paar keer een flinke voorsprong, maar sloeg in de beslissende leg alsnog toe.

De nieuwe wereldkampioen Rob Cross maakte indruk met een overtuigende zege op Ian White: 10-3. De 27-jarige Cross zorgde een maand geleden voor een daverende stunt door als debutant het WK te winnen. De Engelsman versloeg in de halve finale topfavoriet Michael van Gerwen en klopte in de eindstrijd ook zijn illustere landgenoot Phil Taylor, die in zijn afscheidswedstrijd diep moest buigen voor Cross.

Van Gerwen, vorig jaar winnaar van de Masters, treft zaterdag in Milton Keynes de Belg Kim Huybrechts.