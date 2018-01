Winsurfer Badloe pakt zilver in regatta Miami

Windsurfer Kiran Badloe heeft bij de wereldbekerwedstrijd van Miami zilver veroverd in de RS:X-klasse. De 23-jarige Badloe moest alleen de Fransman Louis Giard voor zich dulden. Olympisch kampioen Dorian van Rijsselberghe eindigde als tiende.

Badloe verdedigde zijn tweede plek in de afsluitende medalrace met succes. Hij eindigde daarin als tweede, maar kon Giard niet meer achterhalen. De Franse windsurfer kwam als derde over de finish. Een andere Fransman, Pierre Le Coq, werd zesde in de afsluitende race en moest zich tevreden stellen met het brons.