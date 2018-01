Wozniacki verovert eerste grandslamtitel

Caroline Wozniacki heeft in Melbourne haar eerste titel veroverd op een grandslamtoernooi. De Deense tennisster was in de finale van de Australian Open in drie sets te sterk voor de Roemeense Simona Halep. Na 2 uur en 50 minuten was het duel tussen de nummers één (Halep) en twee van de plaatsingslijst voorbij: 7-6 (2) 3-6 6-4.

De strijd ging vooral in de derde set alle kanten op, mede door de toenemende vermoeidheid bij beide speelsters. Bij een stand van 4-4 hadden de twee finalisten ieder al drie keer hun service ingeleverd. De zevende break in de tiende game was doorslaggevend.

Wozniacki verdiende ruim 2,6 miljoen euro met haar eerste triomf in een grandslam. Halep (26) moest met de helft van dat bedrag genoegen nemen.

Wozniacki keert dankzij haar zwaarbevochten eindzege terug op de eerste plaats van de wereldranglijst. De 27-jarige Deense voerde eind januari 2012 voor de laatste keer de mondiale ranglijst aan.

Wozniacki is de eerste winnares van een grandslamtitel uit Scandinavië in 100 jaar. Ze verloor zowel in 2009 als in 2014 de finale van de US Open. Voor Wozniacki was het haar vijfde zege op Halep in zeven onderlinge duels en haar vierde overwinning op rij. De Roemeense greep eerder in de finale van Roland Garros al twee keer mis (2014 en 2017).