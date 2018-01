Wozniacki wil nu op de cover van Elle

Caroline Wozniacki bood na haar triomf in de tennisfinale van de Australian Open in Melbourne twee keer haar excuses aan. ,,Sorry, dat ik zo emotioneel ben”, zei de 27-jarige Deense, die haar eerste grandslamtitel veroverde. ,,Na heel veel jaren is mijn droom uitgekomen. Daardoor heb ik nu een trillende stem. En huilen doe ik nooit, maar nu wel.”

Wozniacki, die na zes jaar terugkeert als nummer één op de wereldranglijst, sprak ook een spijtbetuiging uit aan haar Roemeense tegenstander Simona Halep. ,,Het was een zwaar gevecht. Sorry dat ik heb gewonnen. Maar we zullen elkaar in de toekomst nog vaak tegenkomen. Nogmaals sorry.”

Wozniacki bedankte na de slopende partij van 2 uur en 50 minuten in de hete Rod Laver Arena alles en iedereen. ,,Mijn vader, omdat hij me vanaf de eerste dag als zevenjarig meisje heeft gesteund en getraind. Mijn vriend, omdat hij me vanochtend rustig gekregen heeft toen ik het van de zenuwen even niet meer had. En mijn manager ook, bedankt dat je hier was: ik hoop dat ik nu op de cover van Elle mag.”