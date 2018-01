Alonso in achterhoede 24 uur Daytona

Fernando Alonso is bij zijn debuut in de 24 uur van Daytona niet verder gekomen dan de 38e plaats. De Spaanse Formule 1-coureur, rijdend in een Ligier, had met zijn teamgenoten negentig ronden achterstand op de winnaars, de Cadillac van de Portugezen Joao Barbosa en Filipe Albuquerque en de Braziliaan Christian Fittipaldi.

Alonso komt dit seizoen weer uit voor het team van McLaren in de Formule 1, maar maakt wellicht een uitstapje naar de 24 uur van Le Mans. De langeafstandsrace in het Amerikaanse Daytona gebruikte hij als voorbereiding.

De Nederlander Renger van der Zande was van poleposition vertrokken, maar zijn Cadillac haalde het einde van de race niet. Het team besloot na een serie klapbanden de auto uit de strijd te nemen.

Beste Nederlander was Ho-Pin Tung op de vijfde plaats, op vier ronden. Tung bestuurde een Oreca uit het team van de bekende acteur Jackie Chan. Robin Frijns, die in een team zat met de Canadese Formule 1-piloot Lance Stroll, eindigde als vijftiende op 31 ronden achterstand.