Bosker regeert op NK allround

Marcel Bosker heeft het NK allround in Heerenveen naar zijn hand gezet. De 21-jarige schaatser van Justlease.nl sloeg zijn slag op de 1500 meter. Hij zegevierde op de schaatsmijl met een tijd van 1.47,58. Daarmee was hij ruim 2 seconden sneller dan nummer twee Tijmen Snel (1.49,66). Chris Huizinga reed op de 1500 meter de derde tijd (1.49,67).

Dankzij zijn grote marge op de 1500 meter kon Bosker op de afsluitende 10.000 meter niks meer gebeuren. Zijn voorsprong op Huizinga, de nummer twee van het klassement na drie afstanden, bedroeg liefst 46 seconden. Bosker, vorig jaar derde bij het NK allround, won niettemin ook de langste afstand met een tijd van 13.22,65. Lex Dijkstra reed de tweede tijd (13.24,43) en belandde daardoor ook op de tweede plek in het eindklassement. Thomas Geerdinck pakte brons in de eindstand.

Bosker is als kampioen de opvolger van Jan Blokhuijsen, die zich wegens ziekte afmeldde voor het toernooi in Thialf. Aan het NK allround deden bij de mannen geen schaatsers mee die over twee weken aan de Winterspelen deelnemen.