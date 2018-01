Coach Janssen vertrekt bij honkbalbond

Steve Janssen vertrekt bij de Nederlandse honkbalbond KNBSB. De 45-jarige Belg gaat als pitching coach aan de slag in de organisatie van de Chicago Cubs, de kampioen van de Major League Baseball in 2016.

Voor Janssen komt hiermee een einde van een periode van achttien jaar honkbal in Nederland. In die periode was hij twee keer in verschillende rollen werkzaam voor de nationale ploeg. Tussen 2002 en 2005 was de Belgische oud-international pitching coach bij Oranje. Een rol die hij tussen 2010 en 2013 opnieuw vervulde. Na de World Baseball Classic van 2013 werd hij ‘field manager’. In die rol had hij de leiding over Oranje tijdens alle toernooien op Europese bodem.

Als lid van de technische staf maakte Janssen grote Nederlandse successen mee: het wereldkampioenschap in 2011, twee halve finales in de World Baseball Classic en vier Europese kampioenschappen, waaronder twee (2014 en 2016) onder zijn leiding.