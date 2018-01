Curlingmannen winnen WB-toernooi in Moskou

De Nederlandse curlingmannen hebben voor de eerste keer een toernooi op de World Curling Tour op hun naam geschreven. Oranje versloeg in de finale van het wereldbekertoernooi in Moskou het Tsjechische team met 5-2. Onder leiding van skip Jaap van Dorp bleef Nederland ongeslagen gedurende het hele toernooi, dat in de buitenlucht werd afgewerkt.

Nederland won in de groepsfase overtuigend van het Italiaanse team (7-2), Slowakije (10-1) en drie Russische ploegen (5-3, 6-3 en 9-1). In de finale tegen de Tsjechen nam het Nederlandse team vanaf het vijfde end afstand en stond die voorsprong niet meer af. Naast Van Dorp kwamen Carlo Glasbergen, Laurens Hoekman en Wouter Gösgens in Moskou in actie.

Half maart speelt het Nederlands team op het Aberdeen International Curling Championship in Schotland. Daarna reist Oranje naar Canada voor de laatste voorbereiding op het WK in Las Vegas, dat wordt gehouden van 31 maart tot 8 april.