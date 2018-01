Degenkolb boekt tweede zege op Mallorca

De Duitser John Degenkolb heeft zijn tweede zege geboekt in de Challenge Mallorca, een serie wedstrijden op Mallorca. De Duitse renner van Trek-Segafredo won de Trofeo Palma, een koers over 159 kilometer, in de massasprint. Degenkolb hield de Slowaak Erik Baska en de Nederlander Coen Vermeltfoort van Team Roompot-Nederlandse Loterij achter zich.

Moreno Hofland, de sprinttroef van Lotto-Soudal dat veel energie stak in het bijeenhouden van het peloton, reed 10 kilometer voor de streep lek en kon na die extra inspanning in de sprint geen rol van betekenis spelen. Degenkolb won donderdag al de Trofeo Campos.