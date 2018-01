Eerste Europese titel Spaanse handballers

De Spaanse handballers hebben voor het eerst de Europese titel veroverd. De mannenploeg rekende in de finale van het EK in Kroatië overtuigend af met Zweden: 29-23.

Spanje speelde zijn vijfde EK-finale en de voorgaande vier keer was zilver steeds de beloning. Het team van bondscoach Jordi Ribera was meer dan ooit gebrand op goud. Van die vurige ambitie was in de eerste helft weinig te merken, want veelvoudig Europees kampioen Zweden was beter. De Scandinaviërs, ook tweevoudig wereldkampioen, leidden bij rust met 14-12.

Na de pauze veranderde het beeld van de wedstrijd compleet, want Spanje overrompelde Zweden. Onder aansporing van de schutters Raul Entrerrios en David Balaguer en met een uitblinkende doelman Arpad Sterbik bogen de Spanjaarden de achterstand om in een riante voorsprong. Zweden kwam er in die hele tweede helft nauwelijks aan te pas.

Als verliezend finalist is Zweden niet rechtstreeks geplaatst voor het WK van 2019 en moet het in juni een play-off spelen. Het Nederlands team is dan de tegenstander.