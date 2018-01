Geniez wint GP La Marseillaise

De Franse wielrenner Alexandre Geniez heeft de GP La Marseillaise gewonnen, traditiegetrouw de opening van het wegseizoen in Frankrijk. De renner van AG2R won de sprint van een kleine groep voor de Noor Odd Eiking en de Fransman Lilian Calmejane.

Calmejane had in de slotfase nog geprobeerd alleen weg te rijden. Ook zijn landgenoot Rémi di Grégorio deed een poging. Hij kreeg vier renners mee onder wie het drietal dat de podiumplaatsen opeiste. Voor Geniez, die zijn loopbaan begon bij Skil-Shimano, was het zijn elfde zege.